"طرق دبي" تعرض تجربتها في مشاريع النقل الجماعي بمؤتمر "انو ترانس 2018"

المصدر: دبي- الامارات اليوم

انطلقت في العاصمة الألمانية برلين فعاليات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر ومعرض التجارة العالمي لتكنولوجيا المواصلات والنقل (انو ترانس 2018)، بمشاركة أكثر من 3000 مؤسسة وشركة من 61 دولة، تستعرض ما يقارب 200 ابتكار ضمن 5 محاور رئيسية هي: تكنولوجيا القطارات، والبنية التحتية للقطارات، والنقل الجماعي، والتصميم الداخلي، وحفر الأنفاق.

وتشارك هيئة الطرق والمواصلات بجناح كبير يسلط الضوء على أهم المشاريع والمبادرات التي تنفذها، منها مشروع مسار 2020، ومركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق، ومنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، وجائزة حمدان بن محمد للابتكـار في إدارة المشاريع، ومؤتمر وتحدي دبي العالمي للتنقل ذاتي القيادة الذي يقام في أكتوبر 2019، إضافة إلى مبادرات الهيئة الطباعة ثلاثية الابعاد، والهايبرلوب.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إن مشاركة هيئة الطرق والمواصلات في معرض ومؤتمر (انو ترانس 2018)، الذي يعد أكبر المعارض المتخصصة في القطارات على مستوى العالم، تأتي في إطار سعى الهيئة إلى مواكبة المتغيرات المتسارعة، في تقنية صناعة القطارات، والتعرف إلى الخبرات وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال تنفيذ وتشغيل وصيانة مختلف أنظمة ووسائل النقل الجماعي، وإجراءات الأمن والسلامة في شبكات المترو، والجودة في تقديم الخدمات للركاب، كما أن المعرض يعد فرصة جيدة للالتقاء بالشركات المصنعة للقطارات، وأنظمة النقل المختلفة، إضافة إلى تواصل الهيئة مع الخبرات العالمية، في مجال النقل بالقطارات بشكل خاص، والمواصلات بشكل عام.

وأضاف: أصبح المؤتمر حدثاً دولياً مهماً في مجال القطارات، كما يوفر المعرض ملامح رئيسة أخرى للبنية التحتية للقطارات، والتصاميم الداخلية، لعربات القطارات، مشيرا إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تخدم قطاعا عريضا من المجتمع، وتحرص على تقديم خدماتها، وفقا لأعلى المعايير العالمية، بما يتناسب والنهضة التنموية، التي تشهدها إمارة دبي في مختلف المجالات.