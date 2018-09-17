حاكم الشارقة يستقبل لجنة تقييم المدارس الخاصة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، لجنة تقييم المدارس الخاصة بإمارة الشارقة التي تضم عدداً من الخبراء الدوليين من جامعة موناش الأسترالية والمتخصصين بمجال التربية والتعليم، وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للبحوث.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بنقل الإشراف على المدارس الخاصة في الإمارة إلى مجلس الشارقة للتعليم، والتي تحظى بإشراف ومتابعة شخصية من سموه.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة خلال اللقاء، إلى أن الشارقة تولي اهتماماً كبيراً بالتطوير والارتقاء بالعملية التعليمية في كل المدارس الخاصة في الإمارة، وتوفير البيئة التعليمية المناسبة للطلبة الملتحقين بها، وضمان جودة وكفاءة مخرجات التعليم الجيد القائم على الابتكار والمعرفة والتعلم.

واستمع سموه من فريق اللجنة إلى التجربة التعليمية المعمول بها في ولاية فيكتوريا الأسترالية، ومعايير الجودة في نظام التحسين المستمر في مدارس الولاية، وأوجه الاختلاف بينها وبين إمارة الشارقة.

وقدمت اللجنة تقريراً حول خطة العمل لتطوير الأداء في التعليم الخاص بإمارة الشارقة، وطرق قياس الأداء، واستراتيجيات التعاون بين اللجنة والمدارس للارتقاء بالأداء وتحسين مخرجات التعليم، وفق خطة ترتكز على أسلوب التحسن المستمر على جميع المستويات، من خلال تقديم البرامج المناسبة لكل مدرسة، ومعرفة التحديات التي تواجه المدارس الخاصة ووضع الحلول الكفيلة لها.

وتضمن التقرير عدداً من المعايير لتقييم كفاءة أداء وجودة التعليم الخاص، ومعرفة أوجه القوة والقصور في هذه المدارس إن وجدت، وتطوير الأداء وفق خطة استراتيجية لتحسين العملية التعليمية كمنظومة متكاملة.

وزارت لجنة التقييم عدداً من المدارس الخاصة للوقوف على الواقع الفعلي لسير المنظومة التعليمية، والاطلاع على نماذج من المحيط المدرسي ومكونات المنظومة التعليمية.