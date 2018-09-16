14 مركز «توجيه» تقدم التوعية العمالية في أبوظبي ودبي بـ 16 لغة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدء تقديم خدمات توقيع وتسلّم العقود للعمال في مهن المستوى المهاري الثالث حصرياً، في 14 مركزاً لخدمة «توجيه» في أبوظبي ودبي، بموجب شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص، الذي يدير هذه المراكز بكوادر وطنية، تحت إشراف الوزارة، ووفقاً لمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش، ماهر العوبد، افتتاح 23 مركزاً آخر في مناطق أخرى تدريجياً، ليبلغ مجموع المراكز مع نهاية العام الجاري 37 مركزاً على مستوى الدولة.

وأوضح أن خدمات «توجيه» تستهدف توعية أصحاب العمل والعمال بالحقوق والواجبات التي نصّ عليها قانون تنظيم علاقات العمل، والقرارات الوزارية المنفذة له، بما يحفظ حقوق طرفي العلاقة، ويؤدي إلى استقرار سوق العمل.

وتابع العوبد أن «المراكز تقدم خدمات التوعية العمالية بـ16 لغة مختلفة».

وأكد أن مراكز «توجيه» وفّرت 184 وظيفة للمواطنين، ممن شاركوا في الأيام المفتوحة للتوظيف التي نظمتها الوزارة خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار تحقيق مستهدفات مبادرة تسريع التوطين النوعي في قطاع مراكز الخدمة، وهو أحد القطاعات التي استهدفتها المبادرة.

وأشار إلى أن المراكز ستقدم حصرياً خدمة تسليم عقود العمل للعمالة في المستوى المهاري الثالث، على أن تقدم خدماتها تدريجياً في المراحل التالية للعاملين في مهن المستويات المهارية الأخرى، وفي بقية إمارات الدولة. وتشمل مهن المستوى الثالث المهن التي تتطلب مهارات عملية ومهنية تغطي إطار المهنة بشكل متكامل بمؤهل المرحلة الثانوية.

وقال العوبد إن عدد مراكز «توجيه» سيصل مع نهاية العام الجاري إلى 37 مركزاً، تضم 11 مركزاً في أبوظبي، ومركزاً واحداً في العين، و13 مركزاً في دبي، وستة مراكز في الشارقة، ومركزاً واحداً في عجمان، ومركزاً واحداً في أم القيوين، ومركزين في رأس الخيمة، ومركزين في الفجيرة.