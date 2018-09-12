«طرق دبي» تطلق خدمة تقسيط المخالفات

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق خدمة تقسيط المخالفات المستحقة على جميع المركبات المندرجة ضمن النظام المروري لجميع إمارات الدولة، وذلك من خلال بطاقات الائتمان، بهدف تحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس»، والسادسة المتمثلة بـ«الاستدامة المالية».

وقال مدير الإدارة التنفيذي للمالية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، أحمد الكعبي، إن الهيئة أطلقت هذه الخدمة التي تمكّن المتعاملين من تقسيط قيمة المخالفات على مدار عام واحد من دون فوائد بنكية، عبر استخدام بطاقة الائتمان الصادرة من سبعة بنوك، هي: بنك المشرق، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ونور بنك، ومصرف الإمارات الإسلامي، والبنك التجاري الدولي، وستشمل بنوكاً أخرى في المستقبل، موضحاً أن الاستفادة من خدمة تقسيط المخالفات تتم من خلال الدفع في تطبيق الهيئة RTADUBAI.

وأضاف أن الخدمة تشمل جميع مركبات الدولة ودون سقف للمبالغ المُستحقة للهيئة، وهو عكس أسلوب الدفع بالشيكات المتبع، الذي يقتصر على المركبات المسجلة بالنظام المروري بإمارة دبي، والذي لا يسمح بالتقسيط إلا من خلال توافر الحد الأدنى لإجمالي المخالفات للأفراد بقيمة 5000 درهم، وللشركات بقيمة 20 ألف درهم.