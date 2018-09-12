«نيابة أبوظبي» تطلق خدمة دفع الغرامات إلكترونياً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلقت النيابة العامة في أبوظبي خدمة الإعلام بالأحكام الجزائية، ودفع الغرامات المتوجبة وفق هذه الأحكام عبر الرسائل النصية القصيرة «SMS»، حيث يمكن للمتعاملين من أفراد ومؤسسات ومكاتب محاماة؛ دفع الغرامات المالية في القضايا الجزائية الكترونياً دون الحاجة لزيارة مبنى دائرة القضاء، كما يمكن للمحكومين الحصول تلقائياً على كف البحث «براءة الذمة» في القضايا التي يكون الحكم فيها بالغرامة فقط.

وأكدت النيابة أن هذه الخدمة بهدف تحقيق العدالة الناجزة عبر الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة في تقديم خدمات قضائية تتوافق مع أرقى الممارسات العالمية، مشيرةً إلى أن دائرة القضاء تمتلك بنية تحتية تقنية تعد الأحدث إقليمياً.