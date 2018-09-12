تعزيز التوعية لسائقي الحافلات المدرسية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

عززت شرطة أبوظبي التوعية المرورية لسائقي الحافلات المدرسية بالتعاون مع مواصلات الإمارات، ضمن حملة العودة للمدارس تحت شعار «خلونا نعبر».

وعقدت إدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، سلسلة من المحاضرات لسائقي الحافلات المدرسية، ضمن مساعيها لزيادة جرعات التثقيف المروري لدى السائقين.

وأفاد ضابط العلاقات العامة بإدارة مرور المناطق الخارجية، النقيب أحمد عبدالله المهيري، بأن سائقي الحافلات المدرسية تقع على عاتقهم مسؤولية المحافظة على سلامة الطلاب والطالبات أثناء عملية النقل المدرسي، مشيراً إلى أن المحاضرات تنفذ على مدار العام الدراسي، لزيادة الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، واحترام قوانين السير والمرور، وأنظمة السلامة المرورية، وآداب الطريق، والحفاظ على أرواح مستخدمي الطريق.