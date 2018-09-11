36 جهة حكومية بالشارقة تشارك في «جيتكس 2018»

المصدر: الشارقة – الإمارات اليوم

أعلنت دائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة عن مشاركة 36 دائرة وجهة حكومية تابعة لإمارة الشارقة في «معرض أسبوع جيتكس للتقنية 2018»، الذي تقام فعالياته على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 14-18 أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

كما أعلنت الدائرة عن استعداد معظم دوائر إمارة الشارقة المشاركة في الحدث، وضمن جناح حكومة الشارقة وتحت مظلتها، للكشف عن أحدث خدماتها ومشاريعها التقنية المبتكرة التي سيتم تدشينها للمرة الأولى أمام زوّار المعرض، الذي يُعد أكبر حدث متخصص في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، وثالث أكبر معرض من نوعه في العالم. وكشفت الدائرة عن اعتماد تصميم فريد لجناح حكومة الشارقة يُحاكي البيئة الإماراتية، ومستوحى من روح الصحراء وكثبانها الرملية، وهو مستلهم من تصميم مبنى شركة «بيئة» الذي صمّمته المهندسة العراقية - البريطانية زها حديد، الفائزة بجائزة «بريتزكر»، وذلك ليكون أيقونة مميزة في «جيتكس 2018» الذي يجمع نخبة الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

جاء ذلك خلال ملتقى تحضيري عقدته الدائرة أمس، في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية ورئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في إمارة الشارقة، ومديرة دائرة الحكومة الإلكترونية، نور النومان، وممثلي الدوائر والجهات الحكومية المشاركة تحت مظلة حكومة الشارقة.