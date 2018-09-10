«اللولو» تتبرّع بـ 5 ملايين درهم لإغاثة متضرري فيضانات كيرلا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تبرعاً مالياً بقيمة خمسة ملايين درهم من مجموعة «اللولو» التجارية، لدعم المبادرات الإنسانية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها للمتضررين في كيرلا، حيث لايزال مليون شخص يقيمون في مخيمات مؤقتة، نتيجة موسم الأمطار الذي أدى خلال الأسبوعين الأخيرين من أغسطس الماضي إلى تدمير أو إلحاق أضرار بأكثر من 10 آلاف كلم من الطرق في كيرلا، وخلف خسائر تقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار. تسلم شيك التبرع في مقر المؤسسة بأبوظبي، المدير العام للمؤسسة، محمد حاجي الخوري، من الرئيس التنفيذي للمجموعة، سيفي تي روباوالا.

ومثل التبرّع استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتشكيل لجنة وطنية من الجمعيات الإنسانية، بالاستعانة بأعيان الجالية الهندية في الدولة بغية تقديم المساعدات الإنسانية ومدّ يد العون والتخفيف من معاناة المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت الولاية في أغسطس الماضي.

ونوه الخوري بالمساهمة السخية من المجموعة، وباستجابتها السريعة لنداء القيادة، معتبراً أنها تنسجم مع المواقف الإنسانية للإمارات، وليست بغريبة على أبنائها والمقيمين فيها، وتعكس الإيمان الكبير بدور الإمارات الإنساني والثقة التي يوليها المجتمع الدولي للإمارات ومؤسساتها الإنسانية والخيرية.