رئيس الدولة يصدر قانوناً للبيئة ومرسوماً بتعيين قضاة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، قانونا رقم (17) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي.

ونص القانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في أبوظبي، على يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من المجلس التنفيذي، ويعين الأمين العام للهيئة وفقا للتشريعات السارية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوما أميريا رقم (3) لسنة 2018، بشأن تعيين قضاة وأعضاء نيابة عامة في دائرة القضاء في أبوظبي، ونص المرسوم على تعيين 17 قاضيا، واثنين ضمن أعضاء النيابة العامة في وظيفة محام عام ورئيس نيابة أول.