"مدني عجمان" يحقق أمنية طفل إماراتي

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

بادرت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان بتحقيق امنية الطفل الإماراتي ، عيسى نوح الذي يبلغ العمر "5 سنوات"، بأن يخوض تجربة الاطفائيين من بداية انطلاق صافرة الإنذار التي تدل على وجود بلاغ لحريق حتى عودتهم إلى مقر عملهم.

وعبر الطفل عيسى عن رغبته بزيارة مقل وحدات الدفاع المدني أثناء زيارة وفد من الإطفاء لإحدى المدارس بعجمان، لتقديم محاضرات توعية، فقاموا بترتيب جولة للطفل ليتعرف على معدات وآليات ومركبات الدفاع المدني، ومهام الأفراد ومدى الخطورة التي تواجه رجال الإطفاء أثناء مكافحة النيران، كما خاض تجربة بسيطة في كيفية استخدام طفايات الحريق، واستمع لشرح حول الإجراءات التي يجب أن يفعلها في حال وقوع حريق بالمنزل.

والتقى الطفل عيسى نوح، بمدير عام الإدارة العميد عبدالعزيز علي الشامسي، الذي رحب به، وعرفه بمهام وواجبات رجل الإطفاء ، مقدماً هدية تذكارية له.

وأكد الشامسي على حرص الدفاع المدني في توثيق التعاون الإيجابي مع فئات المجتمع الذي يأتي انسجاماً مع استراتيجية الإدارة، التي تسعى إلى توطيد العلاقة مع الجمهور، مضيفاً أن تحقيق أمنية الطفل تساهم في إبراز دور الدفاع المدني في حماية الناس من مخاطر الحوادث والكوارث الطبيعية والحفاظ على ممتلكاتهم.