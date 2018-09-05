قرطاسية بخصومات لمنتسبي شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «العودة للمدارس»، التي اشتملت على توزيع قرطاسية ومستلزمات دراسية بخصومات مناسبة على أبناء المنتسبين، تلبية لاحتياجاتهم، وتستمر حتى غد في الفترة الصباحية بخيمة الفعاليات بمجمع إدارات شرطة أبوظبي. وأفاد مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة، العميد سيف سعيد الشامسي، بأن المبادرة تشمل معرضاً لمستلزمات القرطاسية ذات نوعية عالية الجودة وأسعار مخفضة، بالاضافة إلى تقديم هدايا عينية للطلبة من أصحاب الهمم ضمن اهتمام القيادة الشرطية بتفعيل التواصل بين المنتسبين، وترسيخاً لمبادئ السعادة والإيجابية، واحتفاء بعودة الطلاب والطالبات إلى المدارس.