شرطة أبوظبي تدعو إلى حماية الطلاب من المخاطر

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دعا قطاع أمن المجتمع في شرطة أبوظبي ذوي الطلبة والهيئات التعليمية إلى ضرورة تقديم الدعم والتوعية، وتعزيز توعية الطلاب بإجراءات سلامتهم وحمايتهم من المخاطر.

وأكد مدير القطاع، اللواء حماد أحمد الحمادي، حرص شرطة أبوظبي على مشاركة أفراد المجتمع في مختلف المناسبات والفعاليات، متمنياً أن يكون «عاماً دراسياً» مفعماً بالنجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات بمختلف مراحلهم التعليمية.

وأضاف أن شرطة أبوظبي تعد شريكاً استراتيجياً للمؤسسات التعليمية، لتوفير بيئة تعليمية ومعرفية آمنة، تحفز الأبناء على العطاء الدائم، وعلى الابتكار والإبداع في وطن الخير والعطاء.