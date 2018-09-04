تنفيذ مركز لتعليم القرآن في عجمان بـ3.5 ملايين درهم

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

كشف مسؤول إدارة التميز والاستراتيجية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الأمين العام لصندوق وقف عجمان، الدكتور عبدالله الأنصاري، عن الانتهاء من مشروع مركز تحفيظ القرآن وعلومه في منطقة الجرف، بكلفة نحو 3.5 ملايين درهم، مشيراً إلى أن المركز يتسع لـ400 مستفيد، وسيتم افتتاحه في بداية شهر أكتوبر المقبل.

وبين أن هيئة الأوقاف في عجمان استلمت تسعة مساجد من أصل 36 مسجداً قيد الإنشاء، جميعها مواكبة للتطورات البيئية المستدامة وصديقة للبيئة، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في بقية المساجد نحو 85%، وجميعها بتمويل من المحسنين، موضحاً أن كلفة المساجد قيد الإنشاء 96 مليون درهم.

وأكد الأنصاري أن المساجد تتوزع على مختلف مناطق الإمارة، حيث تم إنشاء بعضها في منطقة مصفوت والحلو والرقايب، لتيسير وصول السكان إلى دور العبادة، لافتاً إلى أن برنامج تأهيل الخطباء يضم 270 خطيباً وإمام مسجد من إمارة عجمان، ويشتمل على تسعة مراحل، ويشرف عليه مجموعة من المحاضرين من أصحاب الكفاءة.