«كهرباء دبي» تطلق «دبي الخضراء» لتمكين المتعاملين من اتخاذ قرارات مستدامة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة «دبي الخضراء»، التي تتضمن ثلاث مبادرات فرعية تسهم في جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة واستدامة في العالم.

وتتضمن «دبي الخضراء» في مرحلتها الأولى مبادرة «شمس دبي»، التي تهدف إلى تشجيع أصحاب المنازل والمباني على تركيب الأنظمة الشمسية الكهروضوئية، وربطها بشبكة الهيئة. وقد انتهت الهيئة من ربط 1145 مبنى بشبكة الكهرباء في دبي، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى نحو 50 ميغاواط.

كما تتضمن «دبي الخضراء» مبادرة «الشاحن الأخضر» لتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية، وقد انتهت الهيئة من تركيب أكثر من 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي، وتعمل على الوصول بالعدد إلى 200 محطة خلال هذا العام. ولتشجيع المتعاملين على استخدام السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، توفر الهيئة شحناً مجانياً للسيارات الكهربائية المسجلة في خدمة «الشاحن الأخضر» حتى نهاية عام 2019.

وتساعد مبادرة «إشعار باستهلاك مرتفع للمياه» ضمن «دبي الخضراء»، المتعاملين على اكتشاف أي تسريبات في توصيلات المياه الواقعة بعد العداد، حيث يتم إرسال إشعارات آنية للمتعامل في حال اكتشاف نظام العدادات الذكية أي ارتفاع غير معتاد في الاستهلاك، حتى يبادر بفحص التوصيلات الداخلية وإصلاح أي تسريبات في توصيلات المياه بالاستعانة بفني متخصص، بما يسهم في وقف الهدر وتقليل الكلفة على المتعاملين.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «دبي لديها رؤية شاملة للاستدامة التي نعتبرها أساس التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي ترمي إلى تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة وداعم للنمو الاقتصادي، من دون الإضرار بالبيئة ومواردها، ونعمل في الهيئة على ترسيخ دعائم الاستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ضمن استراتيجية متكاملة لإشراك المتعاملين وأفراد المجتمع في جهود حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة النتائج».

وتهدف «دبي الخضراء» إلى تمكين المتعاملين من تبني نمط حياة واعٍ ومسؤول، عبر اتخاذ قرارات مستدامة، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في إطار استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه.