شرطة دبي تطوّر منظومة خدماتها الجنائية والمرورية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، اللواء الدكتور عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، إن شرطة دبي تؤمن بضرورة مواكبة سرعة التطور التقني في جميع القطاعات الأمنية، وسرعة التحول إلى النظام الذكي، ليواكب توجهات الحكومة في التحول إلى المدينة الأذكى، وتسعى لتطبيق أفضل الممارسات والتجارب العالمية وتطويرها في ما يتعلق بتقديم الخدمات في القطاعين الجنائي والمروري، إلى جانب الخدمات الاجتماعية والإنسانية والخدمات المبتكرة لإسعاد المجتمع، وإنجاز المعاملات واستقبال الطلبات والملاحظات والشكاوى والاقتراحات عبر القنوات الذكية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً تنسيقياً مع عدد من الضباط والأفراد في مقر القيادة، بحضور مساعد القائد العام لشؤون العمليات اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، للوقوف على أبرز نقاط التحسين في خدمات الشرطة للمتعاملين، والمشاركة في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية ضمن نموذج تحسين الخدمات. وأكد أن شرطة دبي دائماً ما تحرص على دعم الأهداف الاستراتيجية والرؤية الحكيمة للقيادة، ودعم رؤية الإمارات نحو التحول الذكي، وتحقيق الرؤية الوطنية التي تتمحور حول تحقيق السعادة والريادة والإبداع والابتكار، إضافة إلى توفير الخدمات الذكية بسهولة ويسر لجميع المتعاملين مع شرطة دبي، بما يوفر الوقت والجهد والمال، ويحقق التطلعات المستقبلية، ويحقق الهدف المنشود بالوصول إلى نسبة معاملات منجزة تبلغ 80% عبر القنوات الذكية.