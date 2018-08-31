«كهرباء دبي» تشارك في «السياسة الدامجة» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

شاركت هيئة كهرباء ومياه دبي، الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، في جلسة المصادقة على مخرجات السياسة الدامجة لأصحاب الهمم في خطط إدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي، التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والشركاء الحكوميين، وقدم المشاركون عدداً من التوصيات والأفكار والاقتراحات التي تدعم توجهات حماية أصحاب الهمم عند حدوث الأزمات والكوارث، وتوفير أعلى درجات الأمن والسلامة لتلك الفئة.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، أن الهيئة تركز على إسعاد أصحاب الهمم من خلال توفير بيئة مؤهلة ومرنة، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف إيجاد مجتمع دامج خال من الحواجز، يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم بحلول عام 2020. يشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي حصلت على جائزة «الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم» في فئة الجهات الحكومية الكبيرة في الدورة 21 من جوائز برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز 2018.