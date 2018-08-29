«خدمات المزارعين» يسوّق 1135 رأس ماشية خلال العيد

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أدار مركز خدمات المزارعين في أبوظبي، للعام السادس على التوالي، أسواق المواشي المؤقتة بمناسبة عيد الأضحى بمنطقة الشهامة في أبوظبي، واليحر في العين، ما أسهم في تسويق وعرض 1135 رأساً من الماشية في تلك الأسواق، وذلك لإتاحة الفرصة أمام مُربي المواشي من المواطنين لتسويق منتجاتهم وبيعها بشكل مباشر.

وخُصصت هذه الأسواق لمربِّي الثروة الحيوانية المواطنين، ممن يحملون عضوية مركز خدمات المزارعين وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، لتسويق منتجاتهم لدى أكبر عدد من المستهلكين بشكل مباشر، عن طريق توفير 50 حظيرة في الشهامة، و42 في اليحر.

وبلغ عدد المواشي في سوق الشهامة 715، وتم بيع 541 رأساً بقيمة نحو 515 ألف درهم، بمعدل سعر 918 درهماً للرأس، يماثله نجاحاً في سوق منطقة اليحر حيث بلغت عدد المواشي 420 رأساً، وتم بيع 250 رأساً بقيمة 200 ألف درهم، بمعدل سعر 800 درهم للرأس، ويبلغ إجمالي الرؤوس التي تم بيعها في السوقين 791 رأساً بقيمة نحو 715 ألف درهم.

وقال مدير إدارة العمليات والتجارة في المركز، ظافر القاسمي، إن الإقبال والنجاح اللذين شهدتهما أسواق المواشي يعتبران بمثابة تعزيز لثقة مُربي المواشي والمستهلكين بالمركز وكذلك بالمنتج المحلي، موضحاً أن المركز يسعى إلى دعم الثروة الحيوانية من خلال المساعدة في تسويقها؛ لضمان استمرارية عجلة زيادة الإنتاج المحلي.