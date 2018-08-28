المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استعراض

اشتكى قراء قيام بعض السائقين بالاستعراض بمركباتهم في الكثير من الطرقات، مستخدمين مركبات تصدر أصواتاً مزعجة، وتتسبب في إلقاء الرعب بقلوب الأطفال والأسر، مطالبين بعقوبات رادعة لمن يتعمد هذا السلوك.

تكييف

اشتكى سكان بنايات في دبي، تعمل بنظام تبريد المناطق، ارتفاع فاتورة الكهرباء التي تصلهم من الشركات العاملة في هذا المجال، مطالبين بتقنين هذه الرسوم، وذلك لارتفاعها بشكل كبير.

مواقف

لاحظ سكان في منطقة الخان بالشارقة، أن الساحات الترابية على جانبي الشارع الرئيس بدأت تكتظ بالمركبات على نحو لافت، مشيرين إلى أن بعضهم يتورط أحياناً في الدخول إلى مناطق تتكدس بها مئات المركبات للبحث عن موقف، لكنه يفاجأ بعدم وجود مخرج، أو حتى مساحة كافية للدوران.

بطاقات

أحصى أحد سكان عجمان، نحو 20 بطاقة تروّج «للمساج»، وجدها مثبتة على زجاج مركبته، مبدياً انزعاجه من تنامي هذه الظاهرة، التي تلحق أذى بالمركبات، فضلاً عن تلويث البيئة جراء إلقاء الكثيرين لهذه البطاقات أرضاً قبل أن يستقلوا مركباتهم.

تخفيضات

نوّه متسوقون بطرح منافذ بيع كبرى في أبوظبي خصومات تتجاوز 50٪‏ على سلع غذائية واستهلاكية خلال أغسطس الجاري، وطالبوا باستمرار هذه التخفيضات بعد انتهاء الإجازات ودخول المدارس.

تسوّل

تمنّى سكان في مناطق عدة بالدولة، وضع حد لظاهرة التسوّل من نساء يرتدين النقاب، وأشاروا إلى أن كثيراً منهن يقفن أمام مراكز التسوق الرئيسة ويحاصرن السائقين في المواقف ويطلبن المال بإلحاح.

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