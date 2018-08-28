«طرق دبي» تنقل 5 ملايين راكب خلال العيد

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بأن عدد ركاب وسائل المواصلات العامة ومركبات الأجرة التابعة للهيئة في دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بلغ أربعة ملايين و852 ألفاً و957 راكباً.

وأكدت أن عدد ركاب المترو وصل إلى مليون و825 ألفاً و235 راكباً، حيث نقل الخط الأحمر مليوناً و221 ألفاً و459 راكباً، ونقل الخط الأخضر 603 آلاف و776 راكباً، بينما بلغ عدد ركاب الترام 74 ألفاً و856 راكباً، وعدد ركاب الحافلات العامة مليوناً و386 ألفاً و806 ركاب، ووصل عدد ركاب وسائل النقل البحري إلى 264 ألفاً و925 راكباً، أما مركبات الأجرة التي تعمل تحت مظلة الهيئة، فقد نقلت خلال العطلة مليوناً و301 ألف و135 راكباً.

يشار إلى أن الهيئة أعدت خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة في عطلة العيد، التي تشهد عادة حركة مرورية كثيفة، وروعي في الخطة تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة، والأنظمة المرورية، لتسهيل حركة تنقل المحتفلين بهذه المناسبة.