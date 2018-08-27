كهرباء الشارقة تعلن عن تخفيض 50% من التأمين للمشروعات الجديدة الخاصة بالمرأة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن اعتماد منح تخفيض 50 % على قيمة التأمين الخاص بأية مشروعات إقتصادية تنفذها المرأة في إمارة الشارقة وذلك تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية وبهدف دعم وتمكين المرأة وتنفيذا لتوصيات القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة التي عقدت في الشارقة ونظمتها مؤسسة "نماء" للإرتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، وقدمت خلالها الهيئة عدد من المبادرات المتميزة لدعم وتمكين المرأة .

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم، أن الهيئة أطلقت عدد من المبادرات المبتكرة لدعم وتمكين المرأة بالتعاون والتسيق مع مؤسسة نماء وعدد من الجهات وتوفير بيئة عمل مثالية لها وذلك وفقاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتضمنت المبادرات بالإضافة إلى تخفيض قيمة التأمين الخاص بالمشروعات الإقتصادية الجديدة للمرأة بنسبة 50 % وفق عدد من الضوابط ، تأهيل عدد 50 من الكوادر النسائية في إمارة الشارقة بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والجمعيات النسائية وتزويدهم بالمعارف وأسس ترشيد استهلاك الطاقة والمياه ودعمهم لتوعية الأسر بالشارقة بأهمية الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وإنشاء مشروعات تجارية لتوفير القطع والأدوات المرشدة وتوفير بيئة عمل مثالية للمرأة وتكريم المتميزات بمنحهم دروع والقاب وتوفير برامج تدريب لطالبات وخريجات المدارس والجامعة في مشروعات الهيئة المختلفة لتأهيلهم لسوق العمل بالإضافة إلى برامج تدريبية إدارية وفنية وقيادية متخصصة للموظفات وبناء قدرات وتشجيع الموظفات بالهيئة على إنشاء مشروعات صغيرة من خلال مساعدتهن في دراسات الجدوى والتدريب وتوفير البيانات الخاصة بالمشروعات وتوفير منافذ مخصصة للمرأة في مراكز الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأشار إلى أن هيئة كهرباء ومياه الشارقة تتبنى ضمن استراتيجيتها دعم وتقدير لدور المراة وجهودها والاحتفاء بانجازاتها والحرص المستمر على تنمية مهارات الموظفات، والمزيد من الثقة بقدراتهن وحققت المرأة في هيئة كهرباء ومياه الشارقة انجازات على مختلف الصعد والمستويات، وأصبحت القيادات النسائية قوة فعالة ومؤثرة وطاقة خلاقة ومبدعة حيث يوجد بالهيئة 45 قيادة نسائية بين مديرة إدارة ورئيسة قسم ، وأصبحن تنهض بمسؤولياتهن كاملة إلى جانب الرجل، في مختلف مجالات العمل، من خلال مساهمتهن الفعالة في مسيرة التطوير، وتواصل الهيئة دورها في دعم وتطوير المرأة من خلال إطلاق العديد من المبادرات المبتكرة التي تدعم تمكين المرأة.

وأكد الدكتور المهندس راشد الليم أن الثامن والعشرون من شهر أغسطس أصبح يوم لدعم المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها بعد أن أثبتت ومازالت تثبت، يوماً بعد آخر، كفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات، وأكدت حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها في مختلف مجالات العمل الإقتصادية والسياسية والاجتماعية وفي العمل العام وتربية الأبناء، وهو ما يؤكد دعم ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة بالمرأة التي انتهجت سياسة تدعم المرأة وتشجعها على الابتكار وتوفر بيئة تحفز على التميز والعطاء وتهتم بالمرأة وتثمن جهودها وتحتفي بها.