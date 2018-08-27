فاطمة بنت مبارك: احتفالنا بيوم المراة هذا العام هواحتفال بأم الشهيد وزوجته وأهله

المصدر: ابوظبي -وام

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية المراة الاماراتية بمناسبة الاحتفال بيوم المراة الاماراتية الذي يصادف غدا الثامن والعشرين من اغسطس .

وقالت سموها في كلمة لها بهذه المناسبة انه يحق للمراة الاماراتية ان تشعر بالفخر والاعتزاز بما حققته من انجازات عظيمة مؤكدة ان احتفالنا هذا العام هواحتفال بام الشهيد وزوجته واهله وعياله الذين احسنوا في البذل والعطاء بفقدانهم الابطال في ساحات الشرف وهم يدافعون عن الحق ورفعة الوطن واستقراره وامنه .. فهذه ام الشهيد تقدم اغلى ما عندها والفخر يملأ قلبها وهذه زوجته وابناؤه جميعا يشاركونها الاعتزاز بالشهيد الذي قدم روحه فداء للوطن وانها لن تحيد عن هذا النهج الذي حقق لبلادنا الخير والامن والامان .

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ان اختيارسموها لشعار " المراة على نهج زايد " للاحتفال بيوم المراة الاماراتية لهذا العام له اهمية كبرى من حيث تذكير المراة والمجتمع بان النجاح الذي حققته طوال مسيرتها يرجع الامر فيه الى رعاية واهتمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه ومن ثم القيادة الرشيدة للدولة التي نهجت نهجه في دعم المراة في كل المجالات ووفرت لها الامكانيات التي اهلتها لتتبوأ المكانة التي تحتلها الان .

واوضحت سموها ان المراة اليوم تشكل نحو 70 بالمائة من طلاب وطالبات الدولة في الجامعات والمدارس والكليات العلمية في البلاد وهي تحتل ايضا 66 بالمائة من الوظائف الحكومية 30 بالمائة منها في صنع القرار بالاضافة الى القطاع الخاص الذي دخلت اليه المراة بخبراتها وعلمها واصبحت تشكل نسبة لا باس بها خاصة اذا ما علمنا ان اكثر من 23 الف سيدة اعمال اماراتية في الدولة يدرن استثمارات تقدر باكثر من 40 مليار درهم.

واشارت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الى ان المراة تحتل الان مناصب عليا في الدولة فهي رئيسة للمجلس الوطني وعضوة فيه وكذلك موجودة في مجلس الوزراء بثمانية مقاعد تديرها بحكمة واقتدار .

وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ان المراة اثبتت قدرتها على التفاعل مع المبادرات المتعددة في الدولة وبذل العطاء لكل من يحتاجه وشاركت مع جميع فئات المجتمع لانجاح عام زايد وهو تقدير واعتراف بماثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه .

واوضحت ان العطاء الاماراتي لم يكن له حدود ولم يقتصر على الرجل فحسب بل شمل المراة وكل افراد المجتمع وسيظل كذلك نهجا للقيادة الرشيدة للدولة ومن خلفها ابناء الوطن المتمسكين بالقيم والمبادئ التي ارساها مؤسس الدولة وباني نهضتها فالقيادة الرشيدة والوفية واصلت بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة السير على نهج زايد الخير "طيب الله ثراه".

واكدت سمو " ام الامارات" ان تمكين المراة في كافة مجالات العمل اصبح كاملا وشاملا بعد ان اعلنت الدولة انها حققت التوازن بين الجنسين واصبح جميع افراد المجتمع يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية مشيرة الى ان التمكين السليم الذي ينصف المرأة هو إزالة المعيقات وإتاحة المجال لها لتعبّر عن قدراتها وطاقاتها ومواهبها وأن ترتقي بمكانتها في إطار من التنافسيّة التي تفرض عليها تطوير إمكانياتها الذاتية وقد حققت اهدافها بجدارة بعد ان اتاحت لها القيادة الرشيدة السبل والوسائل لممارسة حقوقها كافة وفي جميع ميادين العمل .

ودعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في ختام كلمتها المراة الاماراتية الى مواصلة مسيرة التقدم والانجاز الذي اتبعته مؤكدة ثقتها بقدرة المراة على ذلك ولم تقصر فى كل ما تكلف به من عمل سواء تجاه اسرتها او مجتمعها.