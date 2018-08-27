«بيت الخير» تقدّم 2000 أضحية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم – إرم نيوز

نفّذت جمعية بيت الخير مشروع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي في أفرعها ومراكز هيئة آل مكتوم الخيرية، التي تديرها وفق شراكة استراتيجية معها، حيث وزّعت 2000 أضحية، سعياً منها لتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على اللحوم الطازجة، وإدخال الفرحة والسرور إلى بيوت المستفيدين في عيد الأضحى المبارك.

وقال المدير العام للجمعية، عابدين طاهر العوضي، إن مشروع الأضاحي من المشروعات الموسمية المهمة، و«بيت الخير» تنفذه سنوياً بالتعاون مع مقاصب دبي وفق أفضل الشروط الصحية والفنية والبيئية. وأضاف: «أجرينا كل المناقصات والترتيبات لإنجاز هذا المشروع على أكمل وجه، في وقت مبكر، لإدخال البهجة إلى بيوت نحو 6000 أسرة مسجلة في عيد الأضحى، ضمن توجّه الجمعية للنهوض بمعاشها، والتضامن معها في كل مناسبة، لإشعارها بروح التكافل والوئام والمجتمع الواحد». وتوجّه العوضي بالشكر والتقدير إلى مقاصب دبي لتعاونها مع الجمعية في تنفيذ مشروع الأضاحي، وتنظيمها عملية ذبح الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك وفق المواصفات الصحية والبيئية المعتمدة.

وأثنى نائب المدير العام، سعيد مبارك المزروعي، على اللجان الفنية التي أشرفت على ذبح وتوزيع الأضاحي، ووزعت اللحوم على مستحقيها في الوقت المناسب بالشروط الصحية الملائمة، ووفق الحصص المقررة.