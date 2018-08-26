28 ألف كادر تربوي ينتظمون في الدوام المدرسي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينتظم نحو 28 ألف كادر من كوادر الميدان التربوي، اليوم، في دوامهم المدرسي في إمارات الدولة كافة، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي 2018-2019، حيث من المقرر أن يخوض نحو 26 ألف معلم ومعلمة وأخصائي مختبرات ومصادر تعليمية والقيادات المدرسية تدريباً تخصصياً لمدة أسبوع، تنظمه وزارة التربية والتعليم في مراكز التدريب التابعة لها في مختلف مناطق الدولة.

ويهدف التدريب التخصصي الذي ينفذه 1375 مدرباً في جميع أنحاء الدولة، إلى رفع وتطوير كفاءة كوادر الميدان التربوي، ورفدهم بكل ما يحتاجونه من أدوات تسهم في تحقيق انطلاقة مثلى للعام الدراسي، فضلاً عن العمل على إعداد البرامج الدراسية الخاصة بالطلبة، وتوزيع الحصص على المعلمين، وفقاً لما هو متبع، ويأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، وللوقوف على جاهزية كوادر الميدان التربوي للمضي قدماً في تحقيق خطط وتطلعات الوزارة التي أولت اهتماماً بالغاً بتمكين المعلمين ورفدهم بكل الخبرات اللازمة للوصول إلى النتائج المرجوة من مجمل الخطط والبرامج التربوية.