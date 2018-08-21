المصدر: دبي - الإمارات اليوم

رسوم

جدّد ذوو طلبة في مدارس خاصة بأبوظبي، مطالبتهم دائرة التعليم والمعرفة بالإعلان عن لائحة بأسماء المدارس الخاصة التي تمت الموافقة على زيادة رسومها الدراسية، ونسبة الزيادة في كل مدرسة، حتى لا يتم تحصيل رسوم غير مستحقة منهم.

أعطال

قال متعاملون إنهم واجهوا أعطالاً عدة في المنازل التي استأجروها حديثاً، مطالبين بإلزام الشركات التي تدير العقارات السكنية بمنح المتعاملين الجدد فترة تمتد إلى أكثر من شهر للإبلاغ عن هذه الأعطال، وصيانتها مجاناً.

كتب

أعرب أولياء أمور طلبة عن أملهم في الحصول على الكتب والمقررات الدراسية لأبنائهم بمجرد بدء العام الدراسي، حتى لا يضطروا إلى الانتظار أسابيع، على غرار ما حدث في سنوات سابقة.

حيوانات

اشتكى ساكن بمنطقة النصر في أبوظبي، تحويل بعض أصحاب الحيوانات الأليفة منطقة الرصيف الموجود في منتصف الشارع، إلى مكان لتبول حيواناتهم وتبرّزها، ما يترتب عليه انتشار الحشرات والروائح الكريهة، بالإضافة إلى تشويه المنظر العام.

مشاة

يشكو سكان في أبوظبي قيام محال الأطعمة السريعة، بفتح أبوابها إلى الخارج، ما يعرّض مستخدمي الأرصفة إلى الاصطدام بها، مطالبين بوضع إرشادات وتحذيرات حفاظاً على سلامتهم.

دفع

طالب قرّاء بصيانة أجهزة الدفع الإلكتروني المتوافرة على بعض مركبات التاكسي في دبي، مع تعميمها وتركيبها على السيارات الأخرى، لافتين إلى أن جزءاً كبيراً منها معطل، في حين يجد بعض الركاب أنفسهم من دون أوراق نقدية في بعض الأحيان.

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