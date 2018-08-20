أكثر من نصف مليون يمني يستفيدون من أضاحي الهلال

المصدر: عدن - وام

يستفيد اكثر من نصف مليون يمني من حملة الاضاحي التي بدأتها هيئة الهلال الاحمر في المحافظات اليمنية المحررة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.

ودشنت الهيئة مشروعها لتوزيع 15 ألف أضحية في هذه المحافظات التي تستهدف 630 ألف شخص منها 4500 أضحية للساحل الغربي و مديريات الخوخة و التحيتا والدريهمي بمحافظة الحديدة .

كما وزعت الهيئة 900 أضحية على أبناء الشهداء والفقراء والأيتام والنازحين في مناطق الساحل الغربي بمخيم الكود في محافظة أبين .

و تستهدف حملة الأضاحي الإماراتية في اليمن دعم الأسر اليمنية المعوزة حيث كثف الهلال من جهوده في كافة المحافظات و المدن المحررة قبيل العيد لادخال الفرحة الى قلوبهم بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن إن توزيع الأضاحي على الأشقاء في اليمن يأتي امتثالا لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بتقديم كافة أنواع الدعم الإنساني السخي للأسر اليمنية و تعزيز قدراتها على مواجهة الظروف الإنسانية الراهنة انسجاما مع خطة الإمارات الإغاثية طويلة الأمد في اليمن..و انطلاقا من مشاعر الأخوة والحرص على تخفيف معاناة اليمنيين جراء الانتهاكات المستمرة لميليشيات الحوثي .

و عبر المستفيدون من حملة الأضاحي عن شكرهم للإمارات قيادة وحكومة و شعبا ولذراعها الإنساني الهلال الأحمر على هذا الدعم السخي وعلى حرصها على إدخال السعادة على قلوبهم وأطفالهم مثمنين جهود الهلال في عدن .

و اعتبروا توقيت توزيع الأضاحي لفتة إنسانية كريمة من دولة الامارات التي تشاركنا فرحة العيد .

وكانت الإمارات أطلقت مطلع الأسبوع الماضي حملة توزيع الأضاحي تحت شعار "اسعادهم عيدنا"لتشمل 70بلدا منها اليمن .