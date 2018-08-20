«الإحسان الخيرية» تتبرّع بـ 100 ألف درهم لمنكوبي كيرلا

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

تبرعت جمعية الإحسان الخيرية في عجمان بمبلغ 100 ألف درهم لمتضرّري فيضانات كيرلا، وسيتم إيصال المبلغ عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية، الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، حرص الجمعية على الاستجابة السريعة لقرارات رئيس الدولة ونائبه، معتبراً أنها ليست بغريبة على أبناء الإمارات والمقيمين فيها.

وأكد أن الجمعية بدأت حملة مكثفة للمساهمة وجمع التبرعات عبر نوافذها المعروفة.