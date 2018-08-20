رجل أعمال يتعهد بـ 5 ملايين درهم دعماً للجنة الإغاثة الإماراتية في الهند

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعهّد مؤسس ورئيس مجلس إدارة «جيمس للتعليم» صني فاركي، بمبلغ قدره خمسة ملايين درهم، دعماً للجنة الخاصة التي شكلتها دولة الإمارات لأعمال الإغاثة وإعادة التأهيل في ولاية كيرلا الهندية. وقال فاركي: «بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكدت قيادة دولة الإمارات دعمها لولاية كيرلا، عبر اللجنة الخاصة التي شكلتها لمساعدة الولاية المنكوبة، ونحن بدورنا نتقدم بدورنا بهذه المساهمة المتواضعة للجنة دعماً لأعمال الإغاثة وإعادة التأهيل في مسقط رأسي». وأشاد بجهود لجنة الطوارئ الوطنية العاجلة، مؤكداً أن بادرة الإمارات تعكس روح التكاتف والتضامن التي تكرّسها الدولة لدعم مواطني كيرلا.