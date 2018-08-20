«دفاع مدني أبوظبي» تحذر من سوء استخدام المباخر

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حثت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي الجمهور على الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة، والابتعاد عن الممارسات الخاطئة خلال عيد الأضحى المبارك.

وحذرت من إساءة أو إهمال استخدام المباخر، واقترابها من مصادر سهلة الاشتعال كخزائن الملابس، وضرورة الانتباه عند استخدام مواقد الغاز لإعداد الولائم، وعدم ترك بقايا زيوت الطهي بالقرب من مصادر اشتعال النيران.

وأكد مدير عام «الدفاع المدني» بالإنابة في أبوظبي، العقيد معاذ محمد الدربي، جاهزية فرق الدفاع المدني لتعزيز السلامة للجمهور خلال العطلة، لافتاً إلى أن «الدفاع المدني» تعطي أولوية قصوى لحياة أفراد المجتمع وسلامتهم، وأمن الممتلكات وحماية المكتسبات الوطنية.

ولفت إلى الحرص على تلبية النداءات، ضمن استراتيجية تطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإطفاء والوقاية والإنقاذ والحماية الذاتية، عبر خطة الاستجابة بتلقي البلاغات الواردة على رقمَي الطوارئ (999) أو (997).

وأكد أهمية توفير متطلبات الحماية اللازمة في المنشآت والتجمعات الصناعية، والمصانع الإنتاجية، والمستشفيات والفنادق، وغيرها، بالتعاون مع الشركاء، داعياً الجمهور إلى الوقاية من مسببات الحرائق، وما يحول دون وقوعها، مثل فصل مقابس التيارات الكهربائية عن الأجهزة غير المستخدمة، أو تحميلها فوق طاقتها الاستيعابية، وإغلاق أسطوانات الغاز عند مغادرة المنازل، والتأكّد من صلاحية وأمان المركبات عند الخروج لرحلات طويلة.

وحثّ الأسر على عدم ترك الأطفال من دون مراقبة، في حدائق الترفيه ومواقع الألعاب والشواطئ البحرية وبرك السباحة، وذلك لحمايتهم من حوادث الغرق، مشدّداً على ضرورة عدم ترك أعواد الثقاب والقدّاحات والشموع في متناول أيادي الأطفال الذين تجذبهم هذه الأدوات لتجربتها.

وأكد الحرص على تجسيد مفهوم الدفاع المدني الشامل، والوصول بهذا النهج والثقافة إلى جميع أفراد المجتمع، من خلال اعتماد السلوك الوقائي والاحترازي في مجريات الحياة اليومية، لتفادي الحرائق والحوادث المؤسفة، بتعزيز التوعية بمفهوم وإرشادات السلامة العامة. وأوضح أن فرق الدفاع المدني مستمرة في مواكبة جميع التطورات العالمية في مجالات العمل المهني، وتنمية مهارات كوادره، والتزوّد بأحدث المستلزمات الضرورية في مواجهة الأزمات والكوارث، لتحقيق أعلى معدلات السلامة والوقاية من المخاطر.

ورفع مدير عام «الدفاع المدني» بالإنابة في أبوظبي، التهنئة للقيادة الرشيدة، وإلى جموع المواطنين والمقيمين وزوّار الإمارات، وكادر «الدفاع المدني»، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على الجميع بالخير واليُمن والبركات وقبول الطاعات.

«الدفاع المدني» حثّت الأسر على عدم ترك الأطفال من دون مراقبة.