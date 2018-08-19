منح المؤسسات العقابية 106 آلاف درهم لكسوة 40 أسرة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تكفلت مبادرة «صندوق الفرج» التابعة لوزارة الداخلية، بكسوة عيد الأضحى المبارك لعدد 40 أسرة، من أسر النزلاء بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي، بكلفة بلغت 106 آلاف درهم.

وأشاد رئيس قسم الرعاية الإنسانية في شرطة دبي، الملازم أول حبيب حسين الزرعوني، بالقائمين على الصندوق، لمبادرتهم الإنسانية وجهودهم المتواصلة لتفريج كرب الأسر والنزلاء، وإدخال البهجة على قلوبهم في هذه المناسبة السعيدة.

وأكد أن هذه المبادرة ليست إلا امتداداً لمسيرة الخير والعطاء التي قادها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترسّخت في أبناء وبنات الوطن الذين مازالت مكارمهم وأياديهم البيضاء ممتدة لتفريج الكرب داخل الوطن وخارجه.

المبادرة امتداد لمسيرة خير وعطاء قادها زايد