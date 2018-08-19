«الرقابة الغذائية» يؤكد أهمية تذكية الأضحية داخل المسالخ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكد جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، ممثلة ببلدية مدينة أبوظبي، أن تذكية الأضحية في المسالخ المخصصة لذلك، يضمن سلامة الذبيحة للاستهلاك الآدمي، ويحافظ على الصحة العامة، حيث توفر المسالخ في الدولة مجموعة من المقومات، التي تجعل من عملية الذبح داخلها ضرورة.

وأوضح الجهاز أن «أهم تلك المقومات مكافحة التلوّث أثناء الذبح، والإعداد لتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً من التلوّث، إلى جانب الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، واتباع الخطوات السليمة التي تمنع تلوّث لحوم الذبائح، وتوافر البيئة النظيفة والآمنة للذبح، في ظل توافر قصّابين مؤهلين ومرخصين قانونياً لهذه المهنة، إضافة إلى التعامل السليم مع مخلفات الذبح (الدماء، الجلود، والأعضاء غير المستهلكة) والتخلص منها بشكل آمن، بما يضمن تطبيق متطلبات الأمن الحيوي».

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز، ثامر القاسمي، أن الكشف البيطري داخل المسالخ، يحدد صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي، ويرصد الآفات المرضية، والتقييم العلمي لمدى خطورتها، وتحديد الحالات التي تستوجب الإعدام الكامل أو الإعدام الجزئي، فضلاً عن ضمان إتمام عناصر التذكية الشرعية (استقبال القبلة، التكبير، والقطع الصحيح لإدماء الذبيحة)، والاستنزاف الكامل للذبيحة، والكشف عن سوء الإدماء، أو الإدماء غير الكامل الذي ينتج من الحمى ويؤثر مباشرة في صلاحية اللحم.

وأشار إلى أن اختيار الأضحية والتعامل معها منذ لحظة شرائها، مروراً بذبحها وعودتها إلى البيت أو توزيعها، يجب أن يأخذ جملة من الاحتياطات، كما أن تفقد الأضحية من العيوب والأمراض التي يمكن ملاحظتها من خلال النظر واللمس، موضحاً أن «صفات الأضحية تتمثل في سلامة وصحة البدن، حيث إن الأضحية الشرعية لابد أن تكون سليمة من العيوب كالمرض والعمى والعرج البين والهزال، وألا يكون قد ذهب أكثر أذنها أو قرنها، والأكمل أن يكون الحيوان سليماً من كل نقص».

من جانبه، أفاد رئيس قسم المسالخ في بلدية مدينة أبوظبي، خلفان محمد المحيربي، بالانتهاء من كل الإجراءات والاستعدادات في جميع المسالخ لاستقبال الجمهور، وتلبية احتياجاتهم خلال أيام عيد الأضحى، مشيراً إلى أن مسلخ أبوظبي الآلي تم تخصيصه لاستقبال ذبائح جمعية الهلال الأحمر الإماراتية الخاصة بمشروع الأضاحي لعام 2018، وذبائح الأضاحي ذات التسجيل المسبق، والطلب من خلال تطبيق «ذبيحتي».

وأكد أنه خلال عيد الأضحى ستوقف مسالخ البلدية خدمة التقطيع الخاص، فقط يسمح بالتقطيع إلى ثماني قطع للضأن والماعز، و10 قطع للجمال والأبقار في أول يومي العيد، وتعتذر البلدية من الجمهور عن تسليم الكروش والمصران والرؤوس أيضاً خلال هذه الفترة. وأفاد بأنه من المتوقع ذبح ما مجموعه 6000 أضحية في اليوم الأول.