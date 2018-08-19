بلدية العين تفتتح شارع المدارس غداً

المصدر: العين - وام

أنهت إدارة الطرق والبنية التحتية في بلدية مدينة العين مشروع صيانة شارع خالد بن سلطان المعروف بـ«شارع المدارس»، الممتد من دوار جسر هزاع حتى الإشارة الضوئية الرئيسة شرقاً، بطول 1837 متراً طولياً لثلاثة مسارات، استعداداً لافتتاحه غداً بكلفة قدرها خمسة ملايين درهم.

وقال رئيس قسم الصيانة، المهندس أحمد محمد الجابري، إن «افتتاح الشارع في هذا التوقيت يساعد الجمهور على سهولة التنقل، خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتجهيز لموسم المدارس، الذي يبدأ في سبتمبر المقبل»، مشيراً إلى أن صيانة الشارع تأتي ضمن مشروع صيانة الطرق الحضرية لعام 2018.