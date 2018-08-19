45 دورية لتنظيم حركة السير في عجمان

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعلنت إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان عن انتهائها من وضع خطط محكمة لتنظيم حركة السير والمرور خلال عيد الأضحى المبارك، والإجازة المرافقة له، بتكثيف وتوزيع الدوريات المرورية على الطرقات الرئيسة في الإمارة، للحد من الازدحام والاختناقات المرورية، ومنع أي سلوكيات خاطئة من قبل السائقين، كالقيادة بطيش وتهور، قد تهدد أمن وسلامة السائقين ومستخدمي الطريق. وقال رئيس قسم المباحث والضبط المروري، الرائد راشد حميد بن هندي، إنه سيتم نشر 45 دورية عموماً، بواقع 30 دورية مرورية، و15 دورية أمان في مختلف مناطق الإمارة على مدار الساعة، خصوصاً بالقرب من المساجد ومصليات العيد، لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة للمصلين ومستخدمي الطريق، في جميع مناطق عجمان الرئيسة. وقال إن هذه الخطة تهدف إلى تنظيم الاختناقات المرورية، وتسهيل حركة السير والمرور، والحد من وقوع الحوادث والمخالفات المرورية، كالقيادة بطيش، واللهو بالدراجات والمركبات.