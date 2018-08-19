خطة أمنية شاملة لتوفير الأمن في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكملت القيادة العامة لشرطة أبوظبي استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، بإعداد خطة أمنية شاملة لتوفير الأمن و السلامة والطمأنينة للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار. وقال مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم علي الشريفي، إن القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ستعمل على تكثيف الدوريات الشرطية والأمنية حول مصليات العيد، والمراكز التجارية والأسواق، والحدائق والمتنزهات العامة، لتقديم كل أنواع الدعم والاستجابة السريعة. وأكد حرص الأجهزة الشرطية على تقديم أرقى الخدمات لنشر وتعزيز الأمن والأمان وتوثيق روابطها مع الجمهور، مشيراً إلى أن برامج وخطط العمل المعتمدة على مدار الساعة وسرعة الاستجابة، تحقق رؤية شرطة أبوظبي في التعامل مع مختلف البلاغات والمهام في أقصر وقت ممكن، مع الاحتفاظ بمستوى الجودة العالية الذي يترجم ما وصلت إليه شرطة أبوظبي من آفاق متطورة من التحديث والتطوير المستمرين، تضمن تحقيق مجتمع أكثر أمناً.