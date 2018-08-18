شرطة أبوظبي تحذّر من الألعاب النارية في العيد

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حذرت شرطة أبوظبي، من مخاطر الألعاب النارية خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وحثت أولياء الأمور على تشديد الرقابة على الأبناء الذين يقبلون على شرائها، لتجنيبهم الحوادث المؤسفة.

وأوضحت أن هذه الألعاب لا تشكّل خطراً على مستخدميها من الصغار فقط، بل تطال الموجودين في محيط استعمالها، لما قد تسببه من حروق وتشوّهات مختلفة، تؤدي إلى عاهات مستديمة أو مؤقتة، كما تحدث أضراراً في الممتلكات، جرّاء ما تسببه من حرائق عند اشتعالها.

وقال مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات في قطاع شؤون الأمن والمنافذ، العميد سالم حمود البلوشي، إن سجل الألعاب الاحتفالية يعجّ بالقصص الأليمة، التي تصل إلى بتر الأصابع، وتهتك أنسجة العين الحساسة، حال وصول الشظايا إليها أو الرماد الناتج عن عملية الاحتراق، ما قد يؤدي إلى فقدان البصر، وكذا ما يضر الجلد أيضاً، إذا ما تعرّض الطفل لإصابة مباشرة.\