محمد بن راشد: الحكومات تصاب بالشيخوخة إذا لم تجدّد شبابها بالابتكار

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن «الحكومات يمكن أن تصيبها الشيخوخة، إذا لم تجدّد شبابها بالابتكار والأفكار»، مؤكداً سموّه أن «من لا يتغير، تتغير عليه الظروف فيتراجع».

وكتب سموّه، أمس، في تغريدة على حسابه الرسمي على «تويتر»، «#علمتني_الحياة»، أن «الدول كالأفراد، تحتاج للنمو والتطور والتغير المستمر، وأن الحكومات يمكن أن تصيبها الشيخوخة إذا لم تجدد شبابها بالابتكار والأفكار».

وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن «من لا يتغير، تتغير عليه الظروف فيتراجع. ومن لا يتعلم كيف يواكب زمانه، فإن الزمان يعلمه بالطريقة القاسية أنه أصبح متخلفاً ومتراجعاً».

وكان سموّه أعلن سابقاً أنه «سيكتب جرياً على العادة في كل صيف، بين حين وآخر، عن بعض ما تعلمناه من مسيرتنا في القيادة والإدارة.. تحت وسم #علمتني_الحياة.. لننقل بعض تجاربنا للأجيال المقبلة».