المواقف العامة في دبي مجانية خلال العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن جميع المواقف العامة ستكون مجانية باستثناء المواقف متعددة الطوابق، ابتداء من يوم الأحد 19 أغسطس ولغاية الجمعة 24 أغسطس 2018، على أن يُستَأنف تطبيق التعرفة السبت 25 أغسطس 2018.

كما أعلنت عن مواعيد العمل في جميع خدماتها خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، التي تشمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني).

وستكون مراكز إسعاد المتعاملين مغلقة اعتباراً من يوم الأحد 19 أغسطس ولغاية يوم الخميس 23 أغسطس 2018، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 26 أغسطس 2018. أما مركز خدمة المتعاملين الذكي في أم الرمول، فسيعمل كالمعتاد على مدار الساعة.