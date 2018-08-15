إنتاج أكثر من 18 مليار جالون من المياه في الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي

المصدر: الامارات اليوم - الشارقة:

أكدت أحدث إحصائية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة أن كميات المياه المنتجة بالشارقة بلغت خلال النصف الأول من عام 2018 ما يزيد عن 18.308.9 مليار جالون مياه.

وأشارت الإحصائية إلى أن القطاع السكني استحوذ على النسبة الأكبر من كميات المياه المستهلكة بنسبة 63.32% خلال النصف الأول من العام الحالي بينما بلغت نسبة المياه المستهلكة في القطاع التجاري خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 23.38 % بينما استحوذ القطاع الحكومي على نسبة 8.36% من كميات المياه المستهلكة وفي القطاع الصناعي بلغت نسبة المياه المستهلكة 4.87 % وفي القطاع الزراعي بلغت النسبة 0.08%.

وأشار رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة الدكتور المهندس راشد الليم إلى أن الهيئة تبذل جهوداً كبيرة لإنتاج وتحلية المياه وتوزيعها على المستهلكين كما تبذل جهوداً لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على المياه واستخدماها الاستخدام الأمثل وأعدت الهيئة مجموعة من البرامج والخطط الخاصة بتوعية المشتركين في كافة القطاعات السكنية والتجارية والحكومية بأهمية الحفاظ على المياه وعدم هدرها حيث تم إطلاق العديد من المبادرات لمتابعة ترشيد الاستهلاك في المناطق السكنية والمراكز التجارية والجهات الحكومية كما تستمر الهيئة في تنفيذ فعاليات حملة الترشيد بالمدارس والجامعات.

وأكد رئيس قسم البحوث بإدارات الدراسات والبحوث الدكتور علاء الدين محمد الحسن أن الهيئة تحرص على توفير البيانات الدقيقة حول المشروعات والخدمات التي تقدمها في مجالات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وذلك انطلاقاً من سياسة الهيئة التي تهدف إلى أن تكون نموذجاً وإطاراً مرجعياً من خلال الدعم الإحصائي للباحثين والدارسين والمساعدة على تلبية الاحتياجات الإحصائية لاتخاذ القرارات اللازمة لتطوير عمل الهيئة حيث تهتم الهيئة بتطوير مشروعاتها وعلاقاتها مع المجتمع بكافة شرائحه مشيراً إلى أن إعداد الإحصائيات بالهيئة يتم من خلال جهد يبذله فريق عمل متخصص ومؤهل لتحقيق أعلى درجة من المصداقية والشفافية في الأرقام والبيانات التي تتضمنها الإحصائيات.