محمد بن راشد وسعود بن صقر يأمران بالعفو عن سجناء بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعفو عن 547 محكوماً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأكد النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، أن «أمر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعفو عن السجناء، يأتي في إطار حرص سموّه على إدخال السعادة على قلوب المشمولين بالعفو وأسرهم مع دخول هذه الأيام المباركة، وتجديد الفرصة أمامهم لمواصلة حياتهم أفراداً صالحين، ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع، في إطار احترام القانون والالتزام بأحكامه». وأوضح أن «النيابة العامة بدأت على الفور بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنفيذ الأمر السامي».

كما أمر صاحب السموّ الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 272 من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في رأس الخيمة، ممن صدرت بحقهم أحكام باتة ونهائية بالإدانة من محاكم الإمارة، وتكفل سموّه بسداد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

يأتي هذا الأمر في إطار حرص سموّه على منح المفرج عنهم فرصة آخرى للانخراط بالمجتمع أفراداً صالحين، والتخفيف من معاناة أسرهم.

ووجّه سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر صاحب السموّ حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن المشمولين بالعفو من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة، وبالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قبيل عيد الأضحى المبارك.