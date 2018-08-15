شرطة أبوظبي تقدم إرشادات أمنية للطلبة المبتعثين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

قدمت شرطة أبوظبي نصائح وإرشادات أمنية لـ29 طالباً مبتعثاً من قبل دائرة التعليم والمعرفة للدراسة في الخارج، لتعريفهم بالإجراءات والاستعدادات المطلوبة قبل السفر، في ورشة توعية للطلاب في إطار التعاون والتنسيق المشترك مع الدائرة، لتعزيز الهوية الوطنية للمبتعثين ليكونوا خير ممثلين للدولة في الخارج، وضمن الحرص على التزامهم بالقيم النبيلة والسلوكيات الإيجابية والأخلاق الحميدة، وتمثيل الدولة بصورة تعكس مكانتها.

وألقى المقدم محمد سعيد المنصوري، من مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، محاضرة أمنية للمبتعثين، تحدث فيها عن مخاطر المخدرات وأضرارها، وضرورة انتقاء الرفقة الحسنة والابتعاد عن الرفقة السيئة، والتركيز على الهدف النبيل الذي ذهب من أجله ليعود إلى أهله ووطنه متفوقاً في دراسته حاملاً الشهادات العليا.