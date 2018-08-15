3 أيام عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 20 أغسطس الجاري وحتى يوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2018، عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في منشآت ومؤسسات وشركات القطاع الخاص في الدولة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ورفع الهاملي أصدق التهاني والتبريكات بهذه المناسبة إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ حكام الإمارات.

وهنأ وزير الموارد البشرية والتوطين حكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على دولتنا بمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزّة والمجد.