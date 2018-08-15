إلغاء هامش السرعة يحقق 5 فوائد على طرق أبوظبي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أكدت شرطة أبوظبي أن إلغاء هامش السرعة على طرق الإمارة، الذي بدأ تطبيقه الأحد الماضي، من شأنه أن يحقق خمس فوائد، أهمها زيادة اعتماد السائقين على لوحات السرعة بما لا يدع مجالاً للتخبط من قبل السائقين، وتجنيب السائقين الاجتهاد الشخصي في تحديد سرعة الطريق.

وقال رئيس قسم الإحصاء والدراسات بمديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الرائد مهندس عبدالله حمد الغفلي، إن الغاء هامش السرعة في إمارة أبوظبي، سيعمل على تحقيق خمس فوائد رئيسة، تؤدي في مجملها إلى تقليل الحوادث المرورية، ورفع مستوى السلامة على الطرق، ضمن استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي بخفض نسبة الحوادث إلى 5.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول 2020.

وأكد أن القرار جاء بناء على دراسات علمية، قام بها فريق إدارة السرعات في إمارة أبوظبي، وهو فريق تابع للجنة المشتركة للسلامة المرورية، مشيراً إلى أن إلغاء الهامش سيعمل أولاً على تقليل فارق السرعة بين المركبات، وهو مؤشر رئيس في زيادة مستوى السلامة المرورية، إذ إن تقليل فرق السرعة بين المركبات يعمل على تقليل الحوادث بشكل عام، وفي حال وقوعها التقليل من شدتها.

أما الفائدة الثانية، فتتمثل في زيادة اعتماد السائقين على لوحات السرعة بما لا يدع مجالاً للتخبط من قبل السائقين.

وأوضح الغفلي أن إلغاء هامش السرعة سيجنب السائقين الاجتهاد الشخصي في تحديد سرعة الطريق، حيث كان في السابق يرى السرعة المحددة على لوحة الطريق، ولا يستطع تحديد الهامش المسموح هل هو 20 أم 40 كيلومتر/‏ الساعة.

وأشار إلى أن إلغاء الهامش على الطرق، يعد ممارسة عالمية متعارفاً عليها لدى جميع السائقين، سواء كانوا جدداً أم أصحاب خبرة، وهو معمول به في جميع دول العالم، وقد حقق نتائج إيجابية على مستوى السلامة المرورية.

وأكد الغفلي أن أهم الفوائد المتوقع تحقيقها، من خلال إلغاء هامش السرعة، خفض وفيات الحوادث في الإمارة، ليكون 5.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان بحلول عام 2020.

ودخل إلغاء هامش السرعة وتوحيد سرعات ضبط الرادار مع اللوحات المرورية على الطرق في إمارة أبوظبي حيز التنفيذ، اعتباراً من الأحد الماضي 12 أغسطس الجاري.

وتم وضع لوحات إرشادية على طرق الإمارة، والمنافذ الحدودية وبدايات الطرق التي تربط الإمارة بجهتي دبي والشارقة، لتنبيه السائقين إلى إلغاء هامش السرعة، وتوحيد سرعات ضبط الرادار.

وأكدت شرطة أبوظبي توافق هذه الإجراءات مع المعايير وأفضل الممارسات العالمية في مجال السلامة المرورية، ومواكبة التطور في شبكة الطرق، وزيادة عدد المركبات والسائقين.

ودعت السائقين إلى الالتزام بالسرعات الجديدة، لتعزيز جهود تحسين مؤشرات السلامة المرورية، على نحو يسهم في الحد من وقوع حوادث المرور، التي تنتج عن فارق السرعة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأوضحت أن السرعات المثبتة على لوحات المرور على الطرق، هي حدود السرعة القصوى المسموح للمركبات بالسير بها، وأي تجاوز سيتم رصده ومخالفته، ومثالاً على ذلك «إذا كانت السرعة على الطريق محددة بـ80 كيلومتر/‏‏الساعة، فتبدأ مخالفات الرادرات من 81 كيلومتر/‏ال‏ساعة».

فوائد إلغاء هامش السرعة

1- تجنيب السائقين الاجتهاد الشخصي في تحديد سرعة الطريق.

2- تقليل فارق السرعة بين المركبات لزيادة مستوى السلامة المرورية.

3- زيادة اعتماد السائقين على لوحات السرعة بما لا يدع مجالاً للتخبط.

4- خفض وفيات الحوادث ليكون 5.5 وفيات لكل 100 ألف من السكان في 2020.

5- تقليل الحوادث بشكل عام، وفي حال وقوعها التقليل من شدتها.