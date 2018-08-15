المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عرض

استهجن قارئ تلقيه اتصالاً من شخص زعم أنه مندوب لشركة تأمين تابعة لأحد البنوك، وأبلغه بأن لديه دراسة جدوى لمشروع استثماري، وعرض عليه المشاركة فيه، مشيراً إلى أن ادعى حصوله على الرقم من إدارة الشركة، متسائلاً عن قانونية هذا الإجراء، وما قد ينطوي عليه من احتيال.

تهور

أعرب سائقون عن استيائهم من القيادة المتهورة لبعض السائقين، خلال هذه الفترة التي تشهد هدوءاً في الشوارع بسبب الإجازات الصيفية. وقالوا إن بعض السائقين يستغلون الأمر بالقيادة دون الالتزام بالقوانين، وذلك بالانحراف المفاجئ والتجاوز دون إعطاء إشارات، عدا عدم ترك مسافة أمان كافية.

لوحات

طالب سائقون بسرعة إزالة أغطية لافتات السرعة الجديدة على طريق أبوظبي دبي في الاتجاهين، إذ لاتزال اللافتات القديمة موجودة، ما تسبب في إرباكهم أثناء القيادة.

إيجارات

لاحظ مستأجر يبحث عن وحدة سكنية للإيجار، في إمارة الشارقة، أن العديد من البنايات التي بحث فيها بها العشرات من الشقق غير المؤجرة، لكن الأسعار ثابتة بسبب تمسك الملاك ومديري العقارات في الإمارة بالقيم الإيجارية القديمة.

صورة

أفادت هيئة الصحة في دبي، رداً على تساؤل قارئ حول الهدف من إعطاء مواعيد بعيدة لعمل صورة تشخيصية، مع إمكانية تقريب تلك المواعيد بمجرد الطلب من الكادر ذلك، بأن حالة القارئ لم تكن طارئة، وأنه مع ذلك وضعته إدارة المستشفى في جدول فحوص الأشعة خارج ساعات العمل، لتحقيق رضا وسعادة المتعاملين، دون أن يتأثر بذلك جدول المواعيد المبرمجة.

إشارات

ثمن سكان، في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، وجود إشارات ضوئية ذكية على تقاطعات المدينة، الأمر الذي يجعل انسيابية المرور مرنة، متمنين تطبيق هذه التجربة على مناطق أبوظبي كافة.

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