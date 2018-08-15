«زايد والمرأة» محاضرات تحتفي بابنة الإمارات في يومها

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

يستعد الأرشيف الوطني للمشاركة في الاحتفالات التي ستقام احتفاء بيوم المرأة الإماراتية، بعدد من المحاضرات عن «الشيخ زايد والمرأة»، ويسلط الأرشيف الوطني الضوء في محاضراته على ما حققته المرأة الإماراتية بفضل رؤية القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبدعم القيادة، إذ استطاعت المرأة أن تحقق قفزات وتحولات مهمة تمثلت بمشاركتها في جميع المجالات، بفضل ما حظيت به من الثقة والتمكين.

وتتوزع المحاضرات، التي تتمحور حول اهتمام الشيخ زايد بالمرأة، وما حققته، على ضوء رؤيته، في عدد كبير من الجهات الرسمية بالدولة، ويقدم هذه المحاضرات عدد من الباحثات، والمتخصصات في الأرشيف الوطني.

ويعمل الأرشيف الوطني على دعم تمكين المرأة الإماراتية وبناء قدراتها، وتذليل الصعوبات أمام مشاركتها في كل المجالات، لتتبوأ المكانة اللائقة بها، ولتكون نموذجاً مشرّفاً لريادة المرأة في كل المحافل، ويساند الأرشيف الوطني المرأة الإماراتية في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات، وترسيخ القيم التي تؤصل للهوية الوطنية، المبنية على لغة التسامح والحوار لديها.

وتتناول محاضرات «زايد والمرأة» دور القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في النهوض بالمرأة الإماراتية وتمكينها، وما أسفر عن ذلك الاهتمام الكبير من بلوغ المرأة الإماراتية مكانة متميزة يشار إليها بالبنان.

وتبرز المحاضرات دعم القيادة للمرأة، التي جعلت من التحدي مكسباً وانتصاراً لها، وهي تتجاوز نطاق المحلية لتدخل بإمكاناتها العالية مرفوعة الرأس إلى حيز العالمية.

وتأتي محاضرات الأرشيف الوطني احتفاءً بيوم المرأة الذي يتزامن مع ميلاد الاتحاد النسائي في 28 أغسطس 1975، وتأكيداً على أهمية دور المرأة الإماراتية وجهودها المبذولة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية كافة، التي جاءت ثمرة لغرس القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، باني نهضة المرأة الإماراتية ونصير همومها، وداعمها الأول لتجاوز معوقات تقدمها وإسهامها في شؤون الوطن.

ويضاف إلى ذلك أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، اهتم بتعليم المرأة، معتبراً أن ذلك من أهم المحاور التي تسهم في ارتفاع مستوى التنمية ورفع معدلات التعليم بين الإناث في المدارس، والخريجات في الجامعات والكليات، لأنه كان يرى أن التعليم من الأساسيات المهمة للمرأة التي تطمح إلى مساندة أخيها الرجل في مسيرة التنمية.