حاكم أم القيوين يأمر بالافراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك

المصدر: وام - أم القيوين

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين بالافراج عن عدد من السجناء في المنشآت الاصلاحية والعقابية بأم القيوين ممن اثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتي صدرت بحقهم أحكام الحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة، واثبتوا حسن سيرة وسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة مع ابعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

ويأتي أمر العفو عن السجناء فى إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة، وادخال البهجة إلى نفوسهم ونفوس أسرهم وعائلاتهم بصفة عامة.