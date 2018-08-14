حجاج «برنامج زايد» يغادرون إلى الأراضي المقدسة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس، عن مغادرة أول وفود مبتعثي «برنامج زايد للحج» من مطار أبوظبي الدولي إلى الأراضي المقدسة، لبدء شعائر الحج.

وأشارت إلى أن الحجاج سيتجهون إلى المدينة المنورة لقضاء ثلاث ليال، ثم يتوجهون إلى مكة المكرمة استعداداً لأداء شعائر الحج، وجرى تخصيص أربع طائرات من «الاتحاد للطيران» لنقل حجاج «برنامج زايد»، بالتنسيق مع الحملات، فيما ستبدأ رحلات العودة يوم 26 من أغسطس الجاري.

وأكد مدير إدارة المشاريع والبرامج الخيرية والإنسانية بالمؤسسة، محمد سعيد القبيسي، أهمية التزام الحجاج بالتعليمات، لافتاً إلى أن بعثة المؤسسة سترافق الحجاج لضمان تقديم كل السبل والتسهيلات ليؤدوا مناسكهم على أكمل وجه.

وأفادت المؤسسة بأنه يتم سنوياً إيفاد 600 مواطن من ذوي الدخل المحدود مع مرافقيهم لأداء فريضة الحج، بشرط ألا يقل عمر الشخص عن 40 سنة، ولم يسبق له أداء فريضة الحج مطلقاً، فيما يتم إيفاد 400 حاج من خارج الدولة لأداء فريضة الحج، بالتنسيق مع سفارات دولة الإمارات العربية المتحدة في الخارج.