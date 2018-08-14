«الدفاع المدني» تحث الحجاج على الالتزام بإرشادات السلامة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

حثت إدارة الدفاع المدني بمنطقة الظفرة في أبوظبي الحجاج على الالتزام بشروط السلامة العامة، وتجنب التدافع والازدحام، والتعرف إلى مخارج الطوارئ أثناء أداء المناسك.

ووزعت الإدارة، بالتعاون مع إدارة المنافذ بمركز الغويفات، كتيبات على الحجاج المغادرين عبر منفذ الغويفات إلى الأراضي المقدسة عن متطلبات واحتياجات السلامة، وإرشادات توضح كيفية التصرف عند الازدحام، وطرق الإخلاء عند الحاجة، مقابل إجراء تطبيق عملي بتدريب الحجيج على استخدام طفايات الحريق.

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني في الظفرة بالإنابة، المقدم رائد على المهيري، الجاهزية والاستعداد لتقديم الخدمات والتوعية للحجيج من خلال تكامل الأدوار بين الجهات المعنية في موسم الحج، لتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للقوافل العابرة للمنطقة الغربية، ضمن نطاق العمل الجماعي وروح الفريق الواحد.