«جمارك دبي» تكرّم كبار السن في «صيفنا مع ذخر الوطن»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت دائرة جمارك دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، فعالية لكبار السن في نادي ذخر الاجتماعي في البرشاء، تحت شعار: «صيفنا مع ذخر الوطن»، وذلك تعبيراً عن القيم الأصيلة لمجتمعنا عن طريق رعاية كبار السن واحتضانهم بمحبة دائمة، تطبيقاً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد الراسخة لأهل الإمارات.

وتأتي فعالية «جمارك دبي» مواكبة لـ«عام زايد»، وانطلاقاً من حرصها على القيام بدورها الإنساني وأداء واجبها في المسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع كافة.

وبادرت «جمارك دبي»، ممثلة في وحدة المسؤولية المجتمعية في إدارة الاتصال المؤسسي إلى عمل مسابقات تراثية، والحديث عن «زمان أوّل»، بالإضافة إلى فقرة فريق مدهش الترفيهية، وتوزيع الهدايا على كبار السن.

وأكد فريق إدارة الاتصال المؤسسي، خلال الفعالية، أن المجتمع الإماراتي يعتز بكبار السن، وبما قدموه للوطن، انطلاقاً من القيم السامية التي رسخها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوس أبناء الإمارات، وتعبيراً عن تضامن مجتمعنا بكل فئاته وتماسكه الاجتماعي وهو يتقدم الى الأمام باستمرار على طريق التطور والتنمية، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، باحتضان كبار السن ورعايتهم والاهتمام بشؤونهم باستمرار. وتحرص «جمارك دبي» على المشاركة الفاعلة في أنشطة المسؤولية المجتمعية الموجهة الى فئات المجتمع كافة لتدعم الجهود الحكومية بالعمل على إسعاد الناس، من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم ونشر روح المحبة والإخاء والتسامح في المجتمع.