استبدال 4096 لوحة مرورية لتحديد السرعات الجديدة في أبوظبي وضواحيها

المصدر: أبوظبي – الإمارات اليوم

أعلنت بلدية مدينة أبوظبي، إنجاز مشروع استبدال لوحات تحديد السرعات على طرق أبوظبي في الجزيرة والبر الرئيسي والضواحي في زمن قياسي، بدعم من شرطة أبوظبي ودوريات المرور ، مؤكدة أن هذا المشروع يأتي تجسيدا للقرار الصادر بشأن إلغاء هامش السرعات على طرقات أبوظبي، والذي دخل حيّز التنفيذ أمس .

وأعربت البلدية عن حرصها على تعزيز علاقات التعاون وتضافر الجهود مع المؤسسات الوطنية ومن ضمنها القيادة العامة لشرطة أبوظبي وتوظيف هذا التعاون لخدمة المجتمع، موجّهة التقدير والشكر لدوريات مرور شرطة أبوظبي التي قدمت الدعم اللوجستي لفرق البلدية التي نفذت مشروع استبدال لوحات تحديد السرعات على الطرقات .

وصرّح رئيس مجموعة فرق تطوير البنية التحتية في بلدية مدينة أبوظبي، المهندس أحمد محفوظ باعبيد، بأن البلدية استطاعت استبدال 4096 لوحة مرورية لتحديد السرعات وفقا للقانون الجديد في كل من جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي وجميع الضواحي، مشيراً أن العمل على تنفيذ هذا الهدف لم يستغرق إلا يوماً واحدا، حيث انطلق 18 فريقا من البدية وكل فريق يضم أربعة فنيين بمجموع يبلغ 72 فنياً بالإضافة إلى المشرفين والمهندسين الذي تابعوا تنفيذ هذا المشروع فجر يوم الثاني عشر من أغسطس وأنجزوا المهمة صباح الثالث عشر من أغسطس.

وأوضح باعبيد أن جميع اللوحات المرورية الخاصة بتحديد السرعات والواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاصات بلدية مدينة أبوظبي في العاصمة أبوظبي وضواحيها تعد لوحات جديدة وتحمل السرعات المنصوص عليها وفقاً للقانون المروري الأخير الصادر بشأن إلغاء هامش السرعات.

وأفاد بأن البلدية استبدلت 106 لوحات على طريق أبوظبي – سويحان، و89 لوحة على طريق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، و817 لوحة على جميع طرق جزيرة أبوظبي، و133 لوحة على شارع أبوظبي العين، و46 لوحة على الطريق الرابط بين جزيرة أبوظبي وطريق دبي، و58 لوحة على طريق الشاحنات باتجاه العين، و158 لوحة طريق الشاحنات – سيح شعيب، و14 لوحة على طريق الفقع – غنتوت، و56 لوحة على طريق الرحبة – العجبان، و11 لوحة على طريق ميناء خليفة، و57 لوحة طريق رزين، و108 لوحات طريق الريم – الماريا، و56 لوحة على شارع الشيخ محمد بن راشد (E-311)، و89 لوحة على شارع الشيخ زايد بن سلطان، و65 لوحة على شارع الشيخ خليفة بن زايد، و434 لوحة على طريق مصفح، و287 لوحة في مدينة محمد بن زايد، و48 لوحة في المفرق، و38 في المقطع، و24 لوحة في الختم، و112 في مدينة خليفة، و31 لوحة في مدينة زايد، و233 لوحة في مدينة شخبوط، و118 في الشوامخ، و285 في الشامخة، و85 في الفلاح، و231 في بني ياس، و29 في الوثبة، و187 في الصدر، و91 لوحة في الطويلة بمجموع كلي بلغ 4096 لوحة.