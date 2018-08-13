إجازة عيد الأضحى من 19 حتى 23 أغسطس الجاري في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي إجازة عيد الأضحى المبارك للجهات المحلية في الامارة وذلك اعتبارا من يوم الأحد 19 أغسطس الجاري وحتى يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 26 أغسطس 2018 مع مراعاة طبيعة عمل بعض الجهات الحكومية والتي تتطلب نظام عمل غير اعتيادي لبعض الفئات الوظيفية.

وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة الدولة الرشيدة وشعب الامارات داعية الله عز وجل أن يعيدها عليهم بموفور الصحة والعافية.