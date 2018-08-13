رئيس الدولة يصدر مراسيم بإنشاء سفارة وقنصلية وترقية أعضاء في السلك الدبلوماسي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عددا من المراسيم الاتحادية بشأن إنشاء سفارة وقنصلية عامة للدولة، وترقية ونقل أعضاء في السلك الدبلوماسي، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية .

وتضمنت المراسيم إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية ساحل العاج في أبيدجان، وإنشاء قنصلية عامة للدولة لدى جمهورية تنزانيا في زنجبار.

ونصت المراسيم على ترقية عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي عبدالله حمدان محمد النقبي من درجة وزير مفوض إلى درجة وزير مفوض من الدرجة الأولى، وترقية عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي خميس راشد أحمد لبصيلي الشميلي ترقية استثنائية من درجة سكرتير أول إلى درجة وزير مفوض، وعلى نقل سفير الدولة لدى جمهورية أثيوبيا غازي عبدالله سالم بن عاشور المهري وسفير الدولة لدى جمهورية أوغندا عبدالله محمد عبدالله التكاوي الحرمي إلى ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.